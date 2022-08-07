Andrea Pirlo: "Ligin ilk maçına yakışan bir konsantrasyon sergileyemedik"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Ligin ilk maçına yakışan bir konsantrasyon sergileyemedik" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda mücadele ettiği Alanyaspor'a 4-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, "Kötü bir başlangıç yaptık. İlk yarıda istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Ligin ilk maçına yakışan bir konsantrasyon sergileyemedik. 2-0 geriye düşünce de dönmek zor oluyor. İkinci yarıya daha iyi başladık. İstediğimiz oyunu yavaş yavaş sahaya yansıttık. 3. golü de atabilirdik. 3. golü çok kötü bir zamanda yedik. Şu anda 15 günümüz var. Sakat olan oyuncuların geri dönmesi için iyi bir süre" diye konuştu.

(Oğuzhan Ort - Yunus Kılıç/İHA)