Felipe Sanchez Mateos: "Maç skora bakıldığı kadar bizim açımızdan kolay geçmedi" - Haberler

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Felipe Sanchez Mateos: "Maç skora bakıldığı kadar bizim açımızdan kolay geçmedi"

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, Fatih Karagümrük maçında galip geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Maç skora bakıldığı kadar bizim açımızdan kolay geçmedi" dedi.

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Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, Fatih Karagümrük maçında galip geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Maç skora bakıldığı kadar bizim açımızdan kolay geçmedi" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 4-2 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, "Bugün sahada zor bir mücadele vardı. Karşımızda çok tecrübeli bir teknik ekip vardı. 2-0'a getirmiş olsak da oyun içerisinde yeni şeyler öğrendik. 2-0'dan sonra nasıl kontrol etmeyi öğrendik. Sahada genç arkadaşlarımız vardı. Onlar açısından da etkili bir oyun oldu. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Maç skora bakıldığı kadar bizim açımızdan kolay geçmedi" diye konuştu.

(Oğuzhan Ort - Yunus Kılıç/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Atatürk Olimpiyat Stadyumu Aytemiz Alanyaspor Fatih Karagümrük Spor Güncel Haberler

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