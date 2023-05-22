Fatih Karagümrük: 4-1

STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maç öncesinde Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve yönetim kurulunu ağırladı. Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda düzenlenen dostluk yemeğinde bir araya gelen yöneticiler, birbirlerine başarı diledi. Başkan Doğan, Fatih Karagümrük Başkanı Hurma'ya günün anısına plaket takdim etti.