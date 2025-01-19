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Fatih Kağan Ulu, Kayseri Muaythai İl Temsilciliğine Yeniden Atandı

Fatih Kağan Ulu, Kayseri Muaythai İl Temsilciliğine Yeniden Atandı
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Türkiye Muaythai Federasyonu, Kayseri İl Temsilciliği görevine Fatih Kağan Ulu'yu yeniden atadı. Ulu, Muaythai sporunu daha geniş kitlelere yaymayı hedeflediğini belirtti.

Türkiye Muaythai Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği görevine Fatih Kağan Ulu yeniden atandı.

Türkiye Muaythai Federasyonu, yaptığı il temsilciliği atamalarını duyurdu. Kayseri İl Temsilciliği'ne yeniden Fatih Kağan Ulu atandı. Konuyla ilgili konuşan Ulu, Muaythai sporunu daha geniş kitlelere duyurmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Ulu;; "Kayseri'de Muaythai sporunda yıllardır yakaladığımız başarı ivmesini, sistemli bir şekilde artırarak devam ettireceğiz. Yeni dönemde de sporla beraber sosyal ve kültürel etkinliklere de ağırlık vererek Muaythai sporunun Kayseri'de geniş kitlelere yayılması için daha çok çalışacağız" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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