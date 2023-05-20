Fatih Belediyesi 19 Mayıs'ı su sporlarıyla kutladı

Fatih Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kano, kürek ve yelken branşlarında, 80 teknenin ve 150 sporcunun katıldığı geçit töreniyle kutladı. Geçit töreni Haliç Su Sporları Merkezi'nden başladı ve Un Kapanı istikametine doğru 1 kilometrelik bir parkurda gerçekleşti. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da törene katıldı.

Fatih Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kano, kürek ve yelken branşlarında, 80 teknenin ve 150 sporcunun katıldığı geçit töreniyle kutladı. Haliç Su Sporları Merkezi'nden başlayan sporcular Un Kapanı istikametinde 1 kilometrelik geçit töreni gerçekleştirdi. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da vatandaşlarla beraber kanoya binerek törene katıldı.

Fatih Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Kano ve Kürek Sporları Merkezi'nde yoğun katılımla kutladı. 80 teknenin ve 150 sporcunun katıldığı geçit töreni renkli görüntülere sahne oldu.

HACICAFEROĞLU: GENÇLERİMİZLE BERABER COŞKUYLA KUTLUYORUZ

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, "Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümünü gençlerimizle beraber coşkuyla kutluyoruz. Sabah başlayan programımızda bugün de Haliç Su Sporları Merkezi'mizde, İstanbul'umuzun en güzel merkezinde Haliç'te, kanocularımız, kürekçilerimiz ve yelkencilerimizle birlikte bir bayrak geçit töreni yapacağız. 19 Mayıs kutlaması çerçevesinde bunu yapıyoruz. Fatih Belediyemizle ortak yaptığımız bir proje" ifadelerini kullandı.

TURAN: 150'YE YAKIN SPORCU 80'E YAKIN TEKNE VAR

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle bugün Haliç sahilindeyiz. 150'ye yakın sporcu 80'e yakın tekne var. Burada eğitim alan 18-25 yaş arası gençler, İstanbul İl Gençlik Spor Müdürlüğü, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle bugün İnşallah Haliç'te bayramımızı kutlayacağız. Gençlerimiz bu parkur içerisinde hem yarış yapacaklar hem de bayram faaliyetini yerine getirmiş olacaklar. İstanbul'un en önemli su sporları merkezinin içerisindeyiz" dedi.

"GENÇLERLE BERABER SUDA OLACAĞIZ"

Sporcu Gökdeniz Çalık de (17), "Bugün burada kano, kürek, dragon ve optimus olacak şekilde ekip halinde Cibali tramvayın olduğu yere kadar ilerleyeceğiz. Gençlik ve Spor Bayramı olduğu için bütün gençlerle beraber suda olacağız" diye konuştu.