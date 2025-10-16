Haberler

Fatih Arda İpcioğlu, Kış Olimpiyatları'nda Tarih Yazmaya Hazırlanıyor

Kayakla atlama branşında uluslararası başarılar elde eden Fatih Arda İpcioğlu, 25. Kış Olimpiyat Oyunları'nda final atlayışı yapma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. İlk kez iki sporcu ile temsil edilecek Türkiye, Fatih Arda ve Muhammed Ali Bedir ile takım yarışmasında mücadele edecek.

Kayakla atlama branşında kazandığı uluslararası başarıyla adını Türk spor tarihine yazdıran Fatih Arda İpcioğlu, dünya kupalarında aldığı kota puanlarını koruyup 25. Kış Olimpiyat Oyunları'nda final atlayışı yapmayı hedefliyor.

Polonya'da katıldığı Avrupa Oyunları'nda 9. olarak bu branşta Türk spor tarihine adını yazdıran Fatih Arda, ardından Romanya'daki Kayakla Atlama Yaz Grand Prix'sinde 92 metrelik atlayışıyla kürsünün üçüncü basamağına çıkmayı başardı.

Türkiye'de bu branşta kazandığı başarıyla ilki gerçekleştiren "Uçan Türk" lakaplı Fatih Arda, 14 Aralık'ta Almanya'daki Kayakla Atlama Dünya Kupası'nın 4. ayağında ise 134,5 metreyle 250 puana ulaşarak kayakla atlamada Türkiye'nin dünya kupasındaki en iyi derecesini elde etti.

25. Kış Olimpiyat Oyunlarına kota alan milli sporcu, 6-22 Şubat tarihlerinde İtalya'nın Milano ve Cortina kentlerinde düzenlenecek organizasyon öncesi yoğun çalışıyor.

Türkiye ilk kez iki sporcu ile temsil edilecek

2018 ve 2022 yıllarındaki olimpiyatlarda kayakla atlama branşında Türkiye'yi yalnız temsil eden Fatih Arda, olimpiyatlara milli sporcu Muhammed Ali Bedir ile katılabilir.

Bedir, ocak ayına kadar yaklaşık 12 ülkede 15'in üzerinde düzenlenecek Dünya Kupaları'nda kota sıralamasındaki yerini koruması halinde olimpiyatlara katılım hakkı kazanacak.

Türkiye, sporcuların kotalarını koruması halinde ilk kez iki sporcusuyla bu olimpiyatlarda denenecek "takım yarışmasında" temsil edilecek.

Milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, AA muhabirine, olimpiyatlara katılmak için son iki yılda kota almaya başladıklarını anlattı.

Dünya Kupası puanları geçen sezon kazandıklarını hatırlatan Fatih Arda, "Hatta ülkemizin ve benim kariyerimin en iyi Dünya Kupası derecesiyle puan almayı başardım. Aynı zamanda Muhammed Ali Bedir de Yaz Grand Prix'de puan aldı. Şu anda 2026 olimpiyatları için kota listesindeki yerimizi koruyoruz." dedi.

Fatih Arda, olimpiyatlarda ülke değil, her sporcunun kendi kotasının önemli olduğuna dikkati çekerek "Bunu daha önce iki kere başardığım için çok daha doğru adımlarla ilerliyoruz. Şu anda da önemli sezona girdik çünkü olimpiyatlara çok az kaldı. Bunun için de hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Ocak ayına kadar kota yani Dünya Kupası yarışları devam ediyor. Dünya Kupası'nda en üst seviyedeki yarışlarda mücadele ediyoruz. Ocak ayına kadar da 12 farklı ülkede yaklaşık 15'den fazla yarışmamız var. Bu yarışmalara katılıp kota sıralamamız ve performansımızı sabit tutmak istiyoruz ki 2026 olimpiyatlarına hazır girelim." diye konuştu.

İlk kez takım yarışması

Olimpiyat tecrübesiyle elinden geleni yapacağını anlatan Fatih Arda, şöyle devam etti:

"Olimpiyatlara kadar olan süreçte Dünya Kupası puanı listesinde yani dünyanın ilk 30 sporcusu arasında olmamız lazım. Ali Bedir ile bunun mücadelesini sürdürüyoruz. Olimpiyatlardaki hedeflerimiz de artık çok yüksek çünkü artık olimpiyatlarda formata yeni giren ikili takım yarışması var. İnşallah Bedir ile ikili takım yarışmasında ülkemizi tarihte ilk defa temsil edeceğiz. Bunu iki defa tecrübe edinmiş biri olarak söylüyorum. Hiç bir sporcu hiç bir şekilde şunu ya da bunu yapacağım diyemez çünkü bambaşka bir ortam ve atmosfer var. Her an her şey olabilir. İlk kez 2018'de gittim ama şu anki düzende tabii ki her iki rampada da final atlayışı yapmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Her an her şey olabilir çünkü çok sıkı çalışıyoruz. İnşallah ülkemizi final atlayışlarında temsil edeceğiz. Türk bayrağının verdiği bilincin, sorumluluğun farkındayız. Bu konuda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

Olimpiyatlarda dünyanın en iyi sporcularıyla karşılaştıklarını dile getiren Fatih Arda, "Kayakla atlamada Türklerin neler yapacağını ispatladık. Antrenmanlarımızı sürekli yurt dışında yapıyoruz, bu bizi çok zorladı. Ev rampası olmayan ve olimpiyatlara giden tek takımız. Başarı zorluklarla gelen bir şey bunu çok iyi biliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor
