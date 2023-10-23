Fas'ta düzenlenen 2023 ILCA 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası sona erdi
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Türkiye Yelken Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Fas'ta düzenlenen 2023 ILCA 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada Türk sporcular da yer aldı ve başarılı performans sergiledi.
Fas'ta düzenlenen 2023 ILCA 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası sona erdi.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15 Ekim'de Tanca şehrinde başlayan organizasyonda 32 ülkeden 118 sporcu yarıştı.
Şampiyonada ILCA 7 kategorisinde yarışan Umut Eyriparmak (Galatasaray) 21'inci, Sinan Mumcu (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 88'inci ve Bulut Çanakçı da (İstanbul Yelken Kulübü) 93'üncü oldu.
ILCA 6 kategorisindeki yarışı ise Okyanus Arıkan (ARM Urla Yelken) 16'ncı, Ece Tüzün (Fenerbahçe) 42'nci, Zülal Alev Erkan (Tekirdağ Yelken Kulübü) 49'uncu, Bilge Nur Yazıcı (Muğla Ferdi) 55'inci, Deniz Yücel de (İstanbul Yelken Kulübü) 57'nci sırada tamamladı.