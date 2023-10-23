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Fas'ta düzenlenen 2023 ILCA 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası sona erdi

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Fas'ta düzenlenen 2023 ILCA 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada Türk sporcular da yer aldı ve başarılı performans sergiledi.