Fas, İspanya ve Portekiz'e 2030 Dünya Kupası ev sahipliği verildi

Fas Kralı 6. Muhammed, FIFA'nın, 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliğini Portekiz, İspanya ve Fas'a vermesinden memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Fas Kraliyet Divanı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Fas Kralı 6. Muhammed, FIFA'nın, Fas, İspanya ve Portekiz'in 2030 Dünya Kupası'nı düzenlemek için aday olma teklifini kabul ettiği haberini Fas halkına büyük bir sevinçle duyurdu.

Kral Muhammed, bu kararın, Fas'ın diğer ülkeler arasında sahip olduğu özel konumun takdirini ve tanınmasını temsil ettiğini belirtti.

İspanya ve Portekiz'i tebrik eden Kral Muhammed, Fas'ın, ev sahibi ülkelerdeki dosyadan sorumlu kurumlarla tam entegrasyon içinde çalışma konusundaki kararlılığını yineledi.

FIFA'dan bugün yapılan yazılı açıklamada, 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için 3 ülke tarafından tek başvuru olduğu kaydedilmişti.

Açıklamada Fas, Portekiz ve İspanya'nın ortak teklifinin oybirliğiyle onaylandığı bildirilmişti.