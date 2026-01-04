Fas, Tanzanya'yı tek golle geçerek tur atladı

FAS, Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Tanzanya'yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Fas, Tanzanya ile karşı karşıya geldi. Moulay Abdellah'da TSİ 19.00'da başlayan mücadeleyi Malili hakem Boubou Traore yönetti. Karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazanan Fas, adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu. Fas'a turu getiren golü 64'üncü dakikada Brahim Diaz kaydetti. Öte yandan Tanzanya'da Göztepeli Novatus Miroshi karşılaşmanın tamamında görev yaparken, Fas'ta Fenerbahçeli Youssef En Nesyri 77'nci dakikada oyuna dahil oldu.

Fas, çeyrek finalde Güney Afrika - Kamerun eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.