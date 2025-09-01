Fas, 2030 Dünya Kupası için Grand Stade de Tanger'i Yeniliyor

2030 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak altı ülkeden Fas, Tanca kentindeki "Grand Stade de Tanger" Stadyumu'nu organizasyon öncesi kullanıma hazır hale getirdi.

Dünya Kupası'nı düzenlemeye hak kazandığı geçen yıldan bu yana yoğun çalışma içine giren Fas'ta hazırlıklar, tüm hızıyla sürüyor.

İsmini tarihin en önemli gezginlerinden İbn-i Batuta'dan alan ve Fas'ın en büyük stadyumlarından İbni Batuta Stadı, 2011 yılında 45.000 seyirci kapasitesiyle açıldı.

Yenilenen haliyle isim değişikliğine de gidilen Tanca kentindeki stadyum için "İbni Batuta" yerine "Grand Stade de Tanger" tercih edildi.

Organizasyon öncesi yeniden stadyumu modern hale getirmek için kolları sıvayan Fas, Eylül ayı başı itibariyle yüzde 95'i tamamlanan yenileme çalışmaları için 360 milyon dolar harcadı.

Fas, renovasyon çalışmalarında yalnızca iyileştirmeyi değil seyirci kapasitesini artırmayı da hedefledi.

İlk versiyonun tasarımını yapan mimar Anouar Amaoui'nin yönetiminde yürütülen çalışmalarda, tribünlerden görüş açısını iyileştirmek ve ABD'nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Arena'dan esinlenen yeni VIP bölümler oluşturmak amacıyla stadyumdaki atletizm pisti kaldırıldı.

Atletizm pistinin kaldırılmasıyla 75 bin kapasiteye ulaşan stadyum, Fas 1. Lig ekibi Ittihad Tanger'in maçlarına ev sahipliği yapıyor.

Yeniliklerle dolu stadyum

Yalnızca futbol maçlarına ev sahipliği yapacak şekilde yeniden tasarlanan stadyumda, daha iyi atmosfer için tribünler sahaya yaklaştırıldı.

Oyun alanı, FIFA standartlarına uygun 105×68 metre ölçülerinde doğal çimle korundu.

Yeni ve büyük ölçekli çatı inşa edilen stadyum, dev çelik halkalarla desteklenen 55 bin m²'lik beyaz çekme kumaş yapıyla kaplanıyor.

Modern tasarımıyla Afrika'daki en gelişmiş örneklerden gösterilen çatı, kıtada türünün yalnızca ikinci uygulaması olma özelliğini taşıyor.

Stadyum, doğal çim zemin, dört soyunma odası, yüksek kaliteli aydınlatma ve büyük ana ekran gibi standart futbol olanaklarının yanı sıra toplantı salonları, atölye alanları ve geniş otoparkıyla tören ve konserler için mekan olarak da tasarlandı.

2030 Dünya Kupası, 3 kıtada 6 ülkede düzenlenecek

Fas, 2025 Afrika Uluslar Kupası'nın yanı sıra İspanya ve Portekiz ile 2030 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Organizasyonun, başkent Rabat'ın yanı sıra Kazablanka, Tanca, Fes, Marakeş ve Agadir'de düzenlenmesi planlanıyor.

2030 Dünya Kupası kapsamında Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da da birer karşılaşma oynanacak.

Turnuvanın ilk maçları, Dünya Kupası'nın 100. yılı şerefine Güney Amerika'da oynanacak. Geri kalan karşılaşmalar ise İspanya, Fas ve Portekiz'de yapılacak.