Farul, deplasmanda Flora'yı 2-0 yenerek tur atladı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Romanya ekibi Farul, Estonya'nın Flora takımını 2-0 mağlup ederek tur atladı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Farul, deplasmanda Flora'yı 2-0 yenerek tur atladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 3. eleme turu rövanş ayağı, tek maçla başladı.
Romanya ekibi Farul, 4. dakikada Rivaldinho ve 18. dakikada Budescu'nun ağları sarsmasıyla Estonya'nın Flora ekibini 2-0'la geçti.
İlk maçı da 3-0 kazanan Farul, adını play-off turuna yazdıran taraf oldu.
Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor