Faroe Adaları maçından notlar - Haberler

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Faroe Adaları maçından notlar

Demirören Haber Ajansı - Sezer Afşar - Spor
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Faroe Adaları maçından notlar

Kuntz'tan 3 değişiklikFerdi Kadıoğlu ilk kezKuntz'tan dörtlü savunma tercihiMilli takımda 3 oyuncu kadroda yer almadıEricson'dan 4 değişiklikSezer AFŞAR / İSTANBUL, - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup ilk maçında Faroe Adaları ile karşı karşıya geldi.

Kuntz'tan 3 değişiklik

Ferdi Kadıoğlu ilk kez

Kuntz'tan dörtlü savunma tercihi

Milli takımda 3 oyuncu kadroda yer almadı

Ericson'dan 4 değişiklik

Sezer AFŞAR / İSTANBUL, - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup ilk maçında Faroe Adaları ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmada Malta Futbol Federasyonu'ndan Trustin Farrugia Cann düdük çaldı. Cann'in yardımcılıklarını Luke Portelli ve Edward Spiteri üstlendi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 29 Mart'ta İtalya ile oynanan hazırlık karşılaşmanın ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaparak takımını Faroe Adaları karşısında sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, Altay Bayındır, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz yerine; Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu ve Halil Dervişoğlu'na forma verdi. Türkiye'nin Faroe Adaları karşısındaki ilk 11'i şu şekilde: "Uğurcan Çakır - Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Enes Ünal."

FERDİ KADIOĞLU İLK KEZ

Fenerbahçe forması giyen ve milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu, Faroe Adaları karşısında ilk kez milli forma ile sahaya çıktı. Kuntz tarafından ilk 11'de şans verilen Kadıoğlu, mücadeleye bu sezon Fenerbahçe'de sıklıkla oynadığı sol bek pozisyonunda başladı.

KUNTZ'TAN DÖRTLÜ SAVUNMA TERCİHİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Faroe Adaları karşısında dörtlü savunmayı tercih etti. Milli takımın, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde Portekiz ve hazırlık maçında İtalya'ya karşı oynadığı maçlarda üçlü savunma ile takımını sahaya süren Alman teknik adam, iki maç aranın ardından dörtlü savunmaya geçiş yaptı.

MİLLİ TAKIMDA ÜÇ OYUNCU KADRODA YER ALMADI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, aday kadroda yer alan 3 oyuncuya 23 kişilik maç kadrosunda yer vermedi. Zeki Çelik, Cenk Özkacar ve Eren Elmalı, Faroe Adaları karşısında maç kadrosunda kendilerine yer bulamayan isimler oldu.

ERICSON'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Faroe Adaları Teknik Direktörü Hakan Ericson, takımının 29 Mart 2022 tarihinde Liechtenstein ile oynadığı hazırlık karşılaşmasının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaparak Türkiye karşısına çıktı. Ericson, ilk 11'de Lamhauge yerine Nielsen'e, Bjartalid yerine Jönsson'a, Andreasen yerine Rölantsson'a, Sörensen yerine Askham'a forma verdi. Faroe Adaları'nın Türkiye karşısındaki ilk 11'i şu şekilde;

"Nielsen-Joensen, Faero, Askham, Davidsen, Rölantsson, Sölvi Vatnhamar, Gunnar Vatnhamar, Hansson, Jönsson, Johannessen"


Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar - Spor

A Milli Futbol Takımı Faroe Adaları Kadıoğlu Spor Haberler

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