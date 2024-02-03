Üye Girişi
Haberler

Fahrudin Omerovic: 'İstediğimiz oyunu oynadık, sonuç olarak da 1 puan aldık'

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Çaykur Rizespor ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, 'İstediğimiz oyunu oynadık, sonuç olarak da 1 puan aldık' dedi.

- Fahrudin Omerovic: "İstediğimiz oyunu oynadık, sonuç olarak da 1 puan aldık"

RİZE - Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Çaykur Rizespor ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "İstediğimiz oyunu oynadık, sonuç olarak da 1 puan aldık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor deplasmanda karşılaştıkları Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic açıklamalarda bulundu. Omerovic, "Beklediğimiz gibi bir Çaykur Rizespor oyunu vardı. Kaleye çok hızlı bir şekilde topu götürmek isteyen ve sert bir baskı ile rakibi kaos içerisine sokarak gol bulmaya çalıştı. Belli yerlerde bunu başardılar. Bizim maçtan önceki stratejimiz daha fazla topu kontrol etmek, daha fazla doğru paslarla doğru boşlukları bulmaktı. Kaleye gitmeye çalıştık. Direk kontra ataklarda ve duran toplarda atak yapmaya çalıştık. Rizespor kendi istediği oyunu yaptı. Genel olarak şunu diyebilirim, istediğimiz oyunu oynadık, sonuç olarak da 1 puan aldık. Bundan memnunda olabiliriz. 2 puan kaybettiğim için üzgün değilim ama oyuncularımın verdiği reaksiyon için teşekkür ederim. Onların ödülü aslında 3 puan olması gerekirdi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Konyaspor Rizespor Basın Toplantısı Teknik Direktör Maç Sonucu Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni Kabine Toplantısı saat kaçta, hangi tarihte yapılacak? Kabine Toplantısı Öğretmen atamaları! Başak Demirtaş aday mı? Başak Demirtaş İBB adayı oldu mu, olacak mı? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi hangi takımlı? ANTALYASPOR – FENERBAHÇE CANLI: Antalyaspor – Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor Fenerbahçe canlı yayın linki! Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? ANTALYASPOR - FENERBAHÇE KADROSU: Antalyaspor - Fenerbahçe kadrosu ilk 11 belli oldu mu? Newcastle - Luton Town maçı hangi kanalda, saat kaçta? Newcastle - Luton Town maçı nereden izlenir? Brighton - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? Brighton - Crystal Palace maçı nereden izlenir? Şanslı Logan konusu nedir? Şanslı Logan filminin oyuncuları kim, oyuncu kadrosunda kimler var? HATAY TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI: Hatay deprem konutları kura çekimi sonuçları nereden bakılır, öğrenilir? HATAY TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI: TOKİ Hatay Deprem konutları kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? 3 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Hull City - Millwall maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hull City - Millwall maçı nereden izlenir? Kocaeli'nde yangın mı var? Kocaeli yangınında son durum nedir, nerede oldu? SON DAKİKA KOCAELİ YANGINI!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title