Fabrika Voleybol Adıyaman'da Yeni Okul Açtı

Türkiye Voleybol Federasyonunca kurulan Fabrika Voleybol, yeni okulunu Adıyaman'da açtı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybolla tanıştırmayı ve lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefleyen Fabrika Voleybol'un Adıyaman'daki okulunun açılışı, Adıyaman Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Açılışa gelen çocuklar, voleybol oynayarak keyifli anlar yaşadı. Fabrika Voleybol, 27 Eylül itibarıyla Adıyaman Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yaş gruplarına göre eğitim faaliyetlerini her hafta cumartesi ve pazar günleri sürdürecek.