Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fabio Cannavaro, Benevento'yu çalıştıracak

Spor Haberleri

Fabio Cannavaro, Benevento'yu çalıştıracak

Eski İtalyan savunma oyuncusu Fabio Cannavaro, Avrupa kıtasında kariyerinin ilk teknik direktörlük deneyimini İtalya 2. Futbol Ligi (Serie B) ekiplerinden Benevento'da yaşayacak.

Eski İtalyan savunma oyuncusu Fabio Cannavaro, Avrupa kıtasında kariyerinin ilk teknik direktörlük deneyimini İtalya 2. Futbol Ligi (Serie B) ekiplerinden Benevento'da yaşayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolculuğu döneminde kaptanlığını üstlendiği İtalya Milli Takımı'nda 2006 Dünya Kupası'nı kaldıran 49 yaşındaki Cannavaro, Benevento'nun yeni çalıştırıcısı oldu.

Napoli, Parma, Juventus, Inter ve Real Madrid gibi önemli takımlarda forma giymesinin ardından 2011 yılında futboldan emekliye ayrılan ve antrenör olmak amacıyla Asya kıtasına giden Cannavaro, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde çeşitli kulüpleri çalıştırdı.

Son olarak Çin Milli Takımı'nın 2019'da 6 hafta boyunca teknik direktörlüğünü üstlenen Cannavaro, Benevento'ya attığı imza ile Avrupa'da ilk kez takım çalıştıracak.

Serie A'dan 2020-21 sezonunda küme düşen Benevento, 6 lig maçında topladığı 7 puanla 13. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Fabio Cannavaro Futbol İtalya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title