Fabian Ruiz: Türkiye ile Zor Bir Maç Oynayacağız

Güncelleme:
İspanyol futbolcu Fabian Ruiz, Türkiye ile yapacakları karşılaşma öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Zorlu bir mücadele olacağını belirten Ruiz, Türk Milli Takımı'nın kaliteli oyunculara sahip olduğunu vurguladı.

İspanyol futbolcu Fabian Ruiz, Türkiye ile zor bir karşılaşma oynayacaklarını söyledi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında İspanya yarın saat TSİ 22.45'te evinde A Milli Futbol Takımı ile mücadele edecek. Bu karşılaşma öncesinde La Cartuja Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyen İspanyol futbolcu Fabian Ruiz, önemli bir maça çıkacaklarını söyleyerek, "Çok zor bir maç olacak, Türk Milli Takımını biliyoruz, çok önemli oyuncuları bulunuyor, kazanmak için gelecekler. Maçın başından itibaren bizi zorlayacaklar, çok odaklanmış bir şekilde maça çıkmalıyız. Çok zor olacağını biliyoruz, kaliteli ve büyük oyuncular olan bir milli takım, umarım kazanacağız. Yenilmezlik serimizi 31 maça yükseltmek istiyoruz" diye konuştu.

Real Betis taraftarı olduğunu ve bu stadyumda oynanacak müsabakadan dolayı mutluluk duyduğunu söyleyen Ruiz, "Kendi şehrimde oynayacak olmak benim için büyük bir mutluluk. Yarın umarım Dünya Kupası'na gitmeyi hep birlikte kutlarız. Betis'in logosunu burada görmek beni çok mutlu ediyor. Real Betis taraftarıyım, bir gün geri dönmeyi düşünüyorum. Kariyerimi evimde bitirmek istiyorum, umarım bu rüyamı gerçekleştirebilirim" şeklinde konuştu. - SEVİLLA


