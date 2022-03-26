F2'de kaza yapan Cem Bölükbaşı, Cidde'de yarışamayacak

Formula 2 Dünya Şampiyonası antrenman turlarında dün kaza yapan milli pilot Cem Bölükbaşı, bu hafta sonu Cidde'deki yarışta yer alamayacak.

Formula 2'den yapılan açıklamada, "Tıbbi muayenenin ardından 23 numaralı otomobilin sürücüsünün beyin sarsıntısı geçirdiği ve ileri tedbir kontrolleri için bir gece hastanede kaldığı tespit edildi ve yarışmaya uygun olmadığı ilan edildi ve bu nedenle takım tarafından etkinlikten çekildi." bilgisi verildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cem Bölükbaşı ise "Sağlık durumum iyi. Herhangi bir sorunum yok. Tüm gerekli kontroller yapıldıktan sonra ve kazanın yapısı gereği tedbir amaçlı olarak bu hafta sonu Cidde yarışlarında yer alamayacağım açıklandı." ifadelerini kullandı.

Cem Bölükbaşı, "Bir sonraki resmi test seanslarında Barselona'da takımla buluşup aracıma tekrar binmeyi hevesle bekliyorum. Sezonun 3. yarışı Imola'ya kadar mental ve fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlanıp Formula 2 Şampiyonası'na kaldığım yerden devam edeceğim. Her zaman yanımda olduğunuz için teşekkürler." açıklamasını yaptı.

Organizasyonda bugün TSİ 15.30'da sprint yarışı, yarın TSİ 16.35'te ana yarış yapılacak.