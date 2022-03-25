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F1 pilotu Vettel, koronavirüs nedeniyle ikinci yarışı da kaçıracak

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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F1 pilotu Vettel, koronavirüs nedeniyle ikinci yarışı da kaçıracak

Formula 1 takımlarından Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sezonun ikinci yarışında da yer alamayacak.

Formula 1 takımlarından Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sezonun ikinci yarışında da yer alamayacak.

Takımdan yapılan açıklamada, geçen hafta Kovid-19'a yakalanan 34 yaşındaki pilotun 27 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'sini kaçıracağı kaydedildi.

Kariyerinde dört dünya şampiyonluğu bulunan Vettel, Bahreyn Grand Prix'sinde de mücadele edememişti.

Vettel'in yerine ilk etapta olduğu gibi yedek pilot Nico Hulkenberg yarışacak.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Sebastian Vettel, Aston Martin, Formula 1, Alman, Spor, Haberler

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