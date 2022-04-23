F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sinde sprint yarışının galibi Verstappen oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sinde sprint yarışının galibi Verstappen oldu

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
 - Güncelleme:
F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sinde sprint yarışının galibi Verstappen oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'sinin sprint yarışını, Red Bull takımından Max Verstappen kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'sinin sprint yarışını, Red Bull takımından Max Verstappen kazandı.

Sezonun ilk sprint yarışı, İtalya'nın Imola kentiyle aynı adı taşıyan 4,9 kilometrelik pistte 21 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc, yarışın başında yaptığı atakla "pole" pozisyonundaki Verstappen'den liderliği devraldı.

Uzun süre birinci sırada yer alan Leclerc'i 20. turda geride bırakan Hollandalı pilot Verstappen, 30 dakika 39.567 saniyelik süresiyle sprint yarışında galip geldi. Verstappen, bu sonuçla yarınki yarışa "pole" pozisyonunda başlama hakkı elde etti.

Leclerc, liderin 2.975 saniye arkasında ikinciliği, Red Bull'dan Meksikalı Sergio Perez ise Verstappen'in 4.721 saniye gerisinde üçüncülüğü aldı.

Ayrıca sprint yarışında ilk 8'e giren sürücülere 1'den 8'e kadar puan verildi.

Emilia-Romagna Grand Prix'si 63 tur üzerinden koşulacak ve yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Dünya Şampiyonası, Grand Prix, Formula 1, Redbull, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title