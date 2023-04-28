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F1 Azerbaycan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in

F1 Azerbaycan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in

Spor Haberleri

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. ayağı Azerbaycan Grand Prix'sine, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. ayağı Azerbaycan Grand Prix'sine, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

Leclerc, başkent Bakü'de yer alan 6 kilometre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde düzenlenen yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 40.203 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Monakolu sürücünün 0.188 saniye arkasındaki Max Verstappen (Red Bull) 2'nciliği, pisti liderden 0.292 saniye yavaş turlayan Sergio Perez (Red Bull) de 3'üncülüğü elde etti.

Azerbaycan Grand Prix'sinde yarın yapılacak sprint shootout yarışı saat 11.30'da, sprint yarışı ise saat 16.30'da başlayacak.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

Dünya Şampiyonası Azerbaycan Formula 1 Spor Haberler

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