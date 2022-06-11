F1 Azerbaycan Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Leclerc'in - Haberler

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F1 Azerbaycan Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Leclerc'in

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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F1 Azerbaycan Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonu Leclerc'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. ayağı Azerbaycan Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu, Ferrari takımından Monakolu Charles Leclerc elde etti.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. ayağı Azerbaycan Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu, Ferrari takımından Monakolu Charles Leclerc elde etti.

Sıralama turlarında 1 dakika 41.359 saniyelik süresiyle ilk sırayı alan Leclerc, başkent Bakü'nün sokaklarında oluşturulan 6 kilometrelik pistte düzenlenecek yarışa ilk sıradan başlama hakkı kazandı.

Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez, 0.282 saniye farkla ikinci, takım arkadaşı Hollandalı Max Verstappen ise 0.347 saniye geride üçüncü oldu.

Şampiyonada sezonun 8. yarışı, yarın TSİ 14.00'de başlayacak.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Dünya Şampiyonası Azerbaycan Formula 1 Spor Haberler

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