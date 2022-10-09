F?ormula 1'de şampiyon Max Verstappen oldu

Hollandalı F1 pilotu Max Verstappen, Japonya Grand Prix'ini kazanarak üst üste ikinci şampiyonluğunu aldı.

Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun18. ayağı Japonya Grand Prix'sini kazandı.

J?aponya'da aşırı yağış sebebiyle başladıktan hemen sonra kırmızı bayrakla duran yarış; bir saatten uzun süre sonra yeniden başlayabildi. Bir saatten uzun süren arada süre sınırı devreye girdi.

Normal şartlar altında yarışın dörtte üçlük bölümü tamamlanmadığı takdirde ilk dokuza puan veriliyor. Birinciye 25 yerine 19 puan aktarılıyor ve daha sonrakilerde kademeli olarak puan azalıyor.

Ancak yarış kırmızı bayrakla durduğu için 25 puanlık hesaplama sistemi yeniden devreye girdi.

Monacolu Ferrari Pilotu Charles Leclerc, zaman cezası sebebiyle üçüncü sıraya düştü ve puanını 252'ye çıkardı. Sergio Perez yarışı ikinci bitirince genel klasmanda ikinci sıraya yükseldi.

25 puan alarak genel klasmanda 366 puana çıkan Verstappen, öylece geriye kalan dört yarış öncesi klasmanda ikinci sırada bulunan takım arkadaşı Sergio Perez'le puan farkını 113'e çıkardı. Böylece Verstappen'in şampiyonluğu ilan edilmiş oldu.

Max Verstappen ve Sergio Perez'in takımı Red Bull Racing toplamda 619 puanla takımlar sıralamasında liderliği elinde tutuyor. İkinci sıradaki Ferrari'nin ise 454 puanı var. Puan farklı göz önüne alındığında Red Bull Racing takımının sezonu şampiyon bitirmesi olası gözüküyor.

2021 yılında sürücüler klasmanında Verstappen şampiyon olmuş ama takımı Red Bull, takımlar şampiyonasını kazanan Mercedes'in gerisinde kalmıştı.