Ezgjan Alioski: Geçen sene Fenerbahçe'ye gelmek istemiştim

"Burayı aile olarak görüyorum""Takım olarak günden güne geliştirdiğimiz noktalar var ve hala yeni şeyler öğreniyoruz, savaşıyoruz, beraber oynuyoruz ve birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz""Odaklanmamız ve konsantrasyonumuzu devam ettirmemiz gerekiyor ki hedeflerimize ulaşabilelim"İSTANBUL,...

"Burayı aile olarak görüyorum"

"Takım olarak günden güne geliştirdiğimiz noktalar var ve hala yeni şeyler öğreniyoruz, savaşıyoruz, beraber oynuyoruz ve birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz"

İSTANBUL,

Sizler bizlere daima sevginizi, tutkunuzu, gücünüzü hissettirin çünkü bizler sizlerle beraber başarılı olacağız. Sizler bizler için 12. adamsınız. Sizlerin karşısında oynamak gerçekten harika bir his. Diliyorum ki destekleriniz, inancınız sürekli devam eder, bizler de karşılığını vererek sizleri mutlu edebilir, sonuna kadar beraber gidebiliriz."