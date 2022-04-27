Ezgi Dağdelenler Bektaş, Kuzeyboru'da

AYDIN (DHA) - Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Aydın Büyükşehir forması giyen 29 yaşındaki Ezgi Dağdelenler Bektaş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sultanlar Ligi'nde sezonun tamamlanmasının ardından Kuzeyboru, yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Kuzeyboru, 1.84 boyundaki smaçör mevkisinde oynayan Ezgi Dağdelenler Bektaş ile 1 yıllığına anlaştı. Bektaş, kariyerinde İlbank, Fenerbahçe Opet ve PTT formaları giyerken, Montreux Volley Masters şampiyonlukları bulunuyor.