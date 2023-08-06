Eyyüp Çetin U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler 92 kilogramda mücadele eden Eyyüp Çetin, Gürcü rakibi Sandro Kurashvili'ye finalde mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı.

U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler 92 kilogramda mücadele eden Eyyüp Çetin, Gürcü rakibi Sandro Kurashvili'ye finalde mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı.

İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonanın 92 kilogram yarı finalinde Hintli sporcu Vinay Vinay'ı mağlup ederek finale yükselen Eyyüp Çetin, finalde Gürcü sporcu Sandro Kurashvili ile karşı karşıya geldi. Eyyüp Çetin final mücadelesinde Sandro Kurashvili'ye 10-0 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.