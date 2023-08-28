Eyyübiyeli Minikler Türkiye Ju Jitsu Şampiyonasında Şampiyonluk Dereceleri Elde Etti

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Ju Jitsu Şampiyonasına katılan Eyyübiyeli minikler, şampiyonluk dereceleriyle döndü. Şanlıurfa'dan katılan Eyyübiye Belediyesi Selçuklu AK Evler Spor Salonu sporcuları, Türkiye Şampiyonluğu ve birincilik dereceleri elde etti. Minik şampiyonlar, önümüzdeki ay yapılacak Balkan Şampiyonasına milli takım bünyesinde katılacak.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından 24-27 Ağustos 2023 tarihlerinde Mardin'de düzenlenen Türkiye Ju Jitsu Şampiyonasına katılan Eyyübiyeli minikler, şampiyonluk dereceleriyle döndü.

Mardin Artuklu Kapalı Spor Salonunda, 39 ilden 307 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye 1'inci Ferdi Ju Jitsu Şampiyonasına Şanlıurfa'dan katılan Eyyübiye Belediyesi Selçuklu AK Evler Spor Salonu sporcuları, Türkiye Şampiyonluğu ve birincilik dereceleri elde etti.

AK Evler Spor Salonları Karate Antrenörleri İbrahim Caşut ve Mehmet Mert nezaretinde şampiyonaya katılan Murat Caşut alt minik yıldızlarda Türkiye şampiyonu olurken, minik yıldızlarda Alican Amilug, yıldızlarda ise Medet Çiftçi, Hasan Mest, Ahmet Kızılay ve Eyyüp Polat birincilik dereceleri elde etti. Madalyalarını alarak memleketleri Şanlıurfa'ya dönen minik şampiyonlar, mutluluklarını aileleri ve arkadaşlarıyla paylaştı.

Minik şampiyonların, önümüzdeki ay yapılacak Balkan Şampiyonasına milli takım bünyesinde katılacakları belirtildi. - ŞANLIURFA