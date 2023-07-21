Eyyübiye Belediyesi, kırsal mahallelere halı saha yatırımlarını sürdürüyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un liderliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Toto Teşkilatı'nın destekleriyle yapılan halı sahalar hizmete sunulmaya devam ediyor. Üç yeni halı saha daha tamamlandı ve mahalle gençlerinin ve çocuklarının hizmetine sunuldu.

Spordan eğitime, istihdamdan iskana kadar her alanda kalıcı yatırımlara imza atan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklerini alarak Spor Toto Teşkilatı'nın katkılarıyla yapımına başladığı halı sahalar hizmete sunulmaya devam ediyor.

Çocukların ve gençlerin sporla iç içe bir hayatla tanışmalarını sağlamak, belediye yatırımlarını ilçenin merkez ve kırsalı ayırt etmeden yapmak amacıyla tamamı kırsal mahallelere inşa edilen üç halı saha daha tamamlandı. Daha önce Bayraklı, Keskin, Özlü, Aşağı Yazıcı, Günbalı ve Yolbaşı kırsal mahallelerinde yapımı tamamlanarak hizmete sunulan halı sahalara, Akmağara, Vergili ve Dilimli Mahalleleri de eklendi. Nüfus yoğunluklarına göre tespit edilen mahallelerdeki halı sahaları okulların yanında ve yerleşim alanlarının yakınında inşa etmeye özen gösteren Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, tamamlanan halı sahaları mahalle gençlerinin ve çocuklarının hizmetine sundu. Türkiye'nin ve Şanlıurfa'nın en fazla genç nüfusuna ev sahipliği yapan, dolaysıyla gençlik, spor ve eğitim yatırımlarıyla hizmetlerine büyük ihtiyacın olduğu Eyyübiye'de, son dört yılda 27 halı saha, yarı olimpik yüzme havuzu, bir spor kompleksi, Batıkent TOKİ ve Selçuklu Mahalleleri'nde yaşam parkı konseptinde inşa edilen parklarda spor alanları, iki sınav merkezi, sekiz kitap otağı, içerisinde kütüphane, çok sayıda spor alanı olan Millet Bahçesi gibi yatırımlar hayata geçirildi. - ŞANLIURFA