Eyüspor, Ömer Bayram'ı transfer etti Spor Haberleri Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray ile yollarını ayıran Ömer Bayram'ı kadrosuna kattı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray ile yollarını ayıran Ömer Bayram'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Kariyerine Hollanda'da başlayan Ömer Bayram, Türkiye'de sırasıyla Kayserispor, Akhisarspor ve Galatasaray'da oynadı. Ömer Bayram, 4 sezon forma giydiği sarı-kırmızılı takımda birer lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. Spor Kaynak: AA / Emre Doğan Galatasaray Ömer Bayram Eyüpspor Spor Haberler

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