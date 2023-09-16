Eyüpsultan Belediyesi, Parseller Spor Sahası'nı futbolseverlerle buluşturdu. Açılışa Türk futboluna yıllarca hizmet etmiş yıldız isimlerden Tanju Çolak, Pascal Nouma, Yattara da katıldı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilçedeki amatör ve profesyonel kulüpleri desteklemeye devam ediyor. Eyüpsultan Belediyesi bu kapsamda Parseller Spor Sahası'nı futbolseverlerle buluşturdu. Türk futboluna yıllarca hizmet etmiş yıldız isimlerden Tanju Çolak, Pascal Nouma, Yattara, Ahmet Dursun, Necati Ateş, Hasan Kabze ve Evren Turhan açılışa özel düzenlenen gösteri maçında bir araya geldi. Hafızlardan silinmeyen golleri ve asistleri ile bir döneme damga vurmuş yıldız futbolcuların bu dev mücadelesini ise yine Türk futbolunun efsane hakemi Erman Toroğlu yönetti.

"4,5 yılda yaklaşık 90 projeye imza attık"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken programda yaptığı konuşmada, "4 buçuk yılda yaklaşık 90 proje imza attık. Devam edeceğiz inşallah. Hep beraber birlikte oldukça her şeyin en güzelini kazandırmaya gayret ediyoruz. Saha, park ve yüzme havuzu hayırlı uğurlu olsun" dedi. - İSTANBUL