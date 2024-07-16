Eyüpspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor

Mutlu YUCA / BOLU - Süper Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor, 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa girdi. Eyüpspor, teknik direktör Arda Turan yönetiminde günde çift antrenmanla güç depolayacak.

Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerindeki bir otelde kamp çalışmalarını sürdürecek olan Eyüpspor, teknik direktör Arda Turan yönetiminde otelin sahasında ısınma hareketlerinin ardından fonksiyonel kuvvet ve dar alan dayanıklılık çalışması yaptı. Kampa 32 futbolcuyla giren Eyüpspor, kondisyon ağırlıklı Bolu kampında yeni sezona hazırlanacak. Eyüpspor, 25 Temmuz'a kadar devam edecek kamp boyunca 2 hazırlık maçı oynayacak.