Haberler

Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Gerin: "Üzgünüz, Ama Devam Edeceğiz"

Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Gerin: 'Üzgünüz, Ama Devam Edeceğiz'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor'a 1-0 yenilen Eyüpspor'un yardımcı antrenörü Atilla Gerin, kaybedilen puanların telafisi için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 yenilen ikas Eyüpspor'da yardımcı antrenör Atilla Gerin, "Buraya üç puan için gelmiştik. En azından bu birkaç haftadır kaybettiğimiz puanları telafi edelim diye ama başaramadık, üzgünüz." dedi.

Kocaeli Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gerin, müsabakanın her iki takım açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Gerin, ligde son haftalarda istedikleri sonuçları alamadıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Buraya üç puan için gelmiştik. En azından bu birkaç haftadır kaybettiğimiz puanları telafi edelim diye ama başaramadık, üzgünüz. Oyun olarak konuşacaksak eğer, ilk yarı bizim biraz ürettiğimiz, Kocaelispor'un da buna yakın olduğu bir ilk yarı izledik. Ama ikinci yarı biz daha fazla topa sahip olarak biraz daha fazla pozisyon bulduk. Maç bize daha yakındı 80. dakikaya kadar. Maalesef 80. dakikada bir penaltı kararı ve penaltı golüyle mağlup olduk. Kocaelispor'u tebrik ediyoruz. Biz de bundan sonraki haftalarda tekrar oyunumuzu geliştirip, puanları almak için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor
Nefesleri kesen derbide her şey var, kazanan yok

Nefesleri kesen derbide her şey var, kazanan yok
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Gazze' övgüsü: Çok yardımcı oldu, sert bir adam ama benim arkadaşım

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Gazze' övgüsü: Çok yardımcı oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşine kaynar su döken ağabey yaptıklarını böyle savundu: Namus meselesi

Her detayı rezil! Kardeşine yaptıklarını bu sözlerle savundu
Icardi'den derbiye damgaya vuran hareket! Taraftar tepki gösterdi

Icardi'den derbiye damgaya vuran hareket! Taraftar tepkili
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.