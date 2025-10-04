Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Gerin: 'Üzgünüz, Ama Devam Edeceğiz'

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 yenilen ikas Eyüpspor'da yardımcı antrenör Atilla Gerin, "Buraya üç puan için gelmiştik. En azından bu birkaç haftadır kaybettiğimiz puanları telafi edelim diye ama başaramadık, üzgünüz." dedi.

Kocaeli Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gerin, müsabakanın her iki takım açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Gerin, ligde son haftalarda istedikleri sonuçları alamadıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Buraya üç puan için gelmiştik. En azından bu birkaç haftadır kaybettiğimiz puanları telafi edelim diye ama başaramadık, üzgünüz. Oyun olarak konuşacaksak eğer, ilk yarı bizim biraz ürettiğimiz, Kocaelispor'un da buna yakın olduğu bir ilk yarı izledik. Ama ikinci yarı biz daha fazla topa sahip olarak biraz daha fazla pozisyon bulduk. Maç bize daha yakındı 80. dakikaya kadar. Maalesef 80. dakikada bir penaltı kararı ve penaltı golüyle mağlup olduk. Kocaelispor'u tebrik ediyoruz. Biz de bundan sonraki haftalarda tekrar oyunumuzu geliştirip, puanları almak için çalışmaya devam edeceğiz."