Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Eyüpspor, uzatmada Sakaryaspor'u yenerek 2. tura yükseldi

Eyüpspor, uzatmada Sakaryaspor'u yenerek 2. tura yükseldi

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig play-off 1. turunda normal süresi 0-0 sona eren maçta Eyüpspor, deplasmanda Sakaryaspor'u uzatma bölümünde bulduğu golle 1-0 yenerek 2. tura yükseldi.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Sönmez, Furkan Ürün

Sakaryaspor : Cihan Topaloğlu, Çağlayan Menderes, Kasongo, Burak Süleyman (Dk. 90 İbrahim Has), Nalepa, Hakan Yavuz (Dk. 58 Dimitrov), Roshi (Dk. 113 Milosevic), Grechyshkin (Dk. 120 Mehmet Akyüz), Bülent Uzun, Oğuz Yıldırım, Ümit Kurt

Eyüpspor : Harun Tekin, Claro, Sinan Kurt (Dk. 103 Recep Niyaz), Mehmet Murat Uçar, Babel (Dk. 83 Del Valle), Pa Dibba (Dk. 66 Umut Bulut), Taşkın İlter (Dk. 103 Bekir Yılmaz), Uğur Demirok, Ömer Bayram, Melih Kabasakal (Dk. 108 Alpaslan Öztürk), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 66 Halil Akbunar)

Gol: Dk. 120+2 Alpaslan Öztürk ( Eyüpspor )

Sarı kartlar: Dk. 28 Bülent Uzun ( Sakaryaspor ), Dk. 56 Cenk Ahmet Alkılıç, Dk. 91 Halil Akbunar ( Eyüpspor )

Spor Toto 1. Lig play-off 1. turunda normal süresi 0-0 sona eren maçta Eyüpspor, deplasmanda Sakaryaspor'u uzatma bölümünde bulduğu golle 1-0 yenerek 2. tura yükseldi.

Eyüpspor, 2. turda Bodrumspor ile play-off finaline çıkma mücadelesi verecek.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor

Sakaryaspor Eyüpspor Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title