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Eyüpspor'un Transfer Yasağı Kaldırıldı

Eyüpspor'un Transfer Yasağı Kaldırıldı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, FIFA'nın verdiği 3 dönem transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Kulüp, eski oyuncu Francis Ezeh'nin alacaklarının ödendiğini ve gerekli prosedürlerin başlatıldığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüp spor, FIFA'nın verdiği "3 dönem transfer yasağına" ilişkin açıklama yaptı.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Eski oyuncularımızdan Francis Ezeh'nin FIFA nezdinde ikame etmiş olduğu davaya ilişkin alacakları 25 Nisan 2025 tarihinde ödenmiş olup, transfer yasağı kaldırılmıştır. FIFA tarafından gerekli prosedür işletilerek işlemler yapılacaktır. FIFA'nın mayıs ayı bülteninde ilgili yasağın kaldırıldığı hususunun görülebileceğini tüm spor kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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