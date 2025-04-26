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Eyüpspor'un Transfer Yasağı Kaldırıldı

Eyüpspor'un Transfer Yasağı Kaldırıldı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, eski oyuncusu Francis Ezeh'nin FIFA nezdindeki alacaklarının ödenmesiyle birlikte transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüp spor, Francis Ezeh'nin FIFA nezdindeki davaya ilişkin alacaklarının ödendiği belirtilirken, transfer yasağının kaldırıldığı açıklandı.

Eflatun-sarılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eski oyuncularımızdan Francis Ezeh'nin FIFA nezdinde ikame etmiş olduğu davaya ilişkin alacakları 25.04.2025 tarihinde ödenmiş olup, transfer yasağı kaldırılmıştır. FIFA tarafından gerekli prosedür işletilerek gerekli işlemler yapılacaktır. FIFA'nın mayıs ayı bülteninde ilgili yasağın kaldırıldığı hususunun görülebileceğini tüm spor kamuoyunun bilgisine sunarız." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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