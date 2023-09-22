Eyüpspor, Ümraniyespor'u 2-0 yenerek hedefini belirledi

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor'u 2-0 yenen Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise takımın daha fazla üretmesi gerektiğini belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor'u 2-0 yenen Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Eyüp Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yavaş, en iyi oyunlarını oynamadıklarını ama böyle oynarken kazanmalarının önemli olduğunu belirtti.

Ümraniyespor'un kaliteli bir kadroya sahip olduğunu bilerek maça hazırlandıklarını aktaran Yavaş, şöyle konuştu:

"Bunu ne kadar ortadan kaldırmak istesek de oyuncular üzerinde 5 maçlık kazanma serisinin baskısı vardı. Işıklar bize döndü. Bu durum ilk 45 dakika oyunumuza yansıdı. Rakibe ataklar verdik ve ritmimizi yakalayamadık. Bugünün pozitif yanı en iyi oyunumuzu oynamadan kazanmaktı. Kötü oynamadık ama en iyi oyunumuz değildi. Bizim hedefimiz Süper Lig, şampiyonluk. Şampiyon takımlar bu tip maçları da kazanarak ilerlerler. Sonuç olarak kazandık, mutluyuz. İyi gidişimizi devam ettirmeye çalışacağız."

Gürsel: "Oyun anlamında geliştirmemiz gereken şeyler var"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, mücadele anlamında daha iyi bir maç çıkardıklarını belirtti.

Sahada iyi bir duruş sergilediklerini dile getiren Gürsel, şunları kaydetti:

"Mücadele anlamında takım geçen haftaya göre yukarıya gitti. Oyun anlamında geliştirmemiz gereken şeyler var. Pozisyon olarak rakibin üstüne giden bir takım olmamız gerekiyor. Bunların hepsi çabuk oluşmuyor. Daha fazla çalışıp daha iyi bir Ümraniyespor izlettireceğimize inanıyoruz. Yakaladığımız pozisyon da vardı, değerlendirsek öz güvenimiz yerine gelecekti. Caner bireysel yeteneğinden bir gol attı. Daha sonra daha çok pas yapmaya başladık. Üretmek için denemeye başladık. Daha fazla üretmemiz gerekiyor. Geriden oyun kurmada eksiklerimiz var."