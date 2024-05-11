Eyüpspor, Trendyol 1. Lig Şampiyonu Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'de normal sezonu zirvede tamamlayarak Trendyol Süper Lig'e şampiyon olarak yükselen Eyüpspor için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'nin sitesinde yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında bugün oynanan müsabakalar sonucunda 2023-2024 sezonunun şampiyonu Eyüpspor olmuştur. Daha önce ligde ilk iki sırayı garantileyerek kulüp tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'de yer almaya hak kazanan Eyüpspor, bugün Erzurumspor FK karşısında aldığı galibiyetle birlikte kulüp tarihinin ilk Trendyol 1. Lig şampiyonluğunu da elde etmiştir. Başarılarından dolayı Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'yı, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Eyüpspor camiasını tebrik eder; önümüzdeki sezon Trendyol Süper Lig'de başarılar dileriz."