Eyüpspor, Trabzonspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde oynadığı 9 maçta 2'şer galibiyet ve beraberlik alan İstanbul ekibi, 5 de yenilgi yaşadı. Eflatun-sarılı takım, topladığı 8 puan ve averajla 14. sırada haftaya başladı.

Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Eyüpspor, Trabzon deplasmanından da puan ya da puanlar alarak teknik direktör Orhan Ak yönetiminde çıkış yakalamaya çalışacak.

Tarafların geçen sezon oynadığı maçlarda İstanbul'daki karşılaşma 0-0 sona ererken, Trabzon'daki müsabakayı ise bordo-mavili ekip 1-0 kazanmıştı.