Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: 'Skoru bulduktan sonra korumamız önemliydi'

Spor Toto 1. Lig Play-Off 2. Tur ilk maçında Eyüpspor evinde karşılaştığı Bodrumspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, 'Bizim için zor bir maçtı. Böyle geçeceğini tahmin ediyorduk. Sezon sonu olması, yaş ortalaması yüksek bir takım olmamız, 120 dakikadan çıkıp buraya geldik. Göze hoş gelen bir futbol olmasa da sahada iyi mücadele oldu. Skoru bulduktan sonra korumamız önemliydi. Bunu istiyorduk. İlk bölümü tamamladık. Şimdi Bodrum'da belki bu maça göre hava şartları, maçın saati daha zorlayabilir. Buna hazırız. İki takım için de daha zor olacaktır. Daha iyi oynayan takım bir üst tura yükselecektir'

- Kerem Yavaş: "Skoru bulduktan sonra korumamız önemliydi"

İSTANBUL - Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Bodrumspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Skoru bulduktan sonra korumamız önemliydi" dedi.

Spor Toto 1. Lig Play-Off 2. Tur ilk maçında Eyüpspor evinde karşılaştığı Bodrumspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "Bizim için zor bir maçtı. Böyle geçeceğini tahmin ediyorduk. Sezon sonu olması, yaş ortalaması yüksek bir takım olmamız, 120 dakikadan çıkıp buraya geldik. Göze hoş gelen bir futbol olmasa da sahada iyi mücadele oldu. Skoru bulduktan sonra korumamız önemliydi. Bunu istiyorduk. İlk bölümü tamamladık. Şimdi Bodrum'da belki bu maça göre hava şartları, maçın saati daha zorlayabilir. Buna hazırız. İki takım için de daha zor olacaktır. Daha iyi oynayan takım bir üst tura yükselecektir" diye konuştu.