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Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: Maça hakimiydik

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Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Sivasspor maçının ardından takımının maça hakim olduğunu ve kazanmak için planlarını yaptıklarını söyledi.

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Sivasspor maçının ardından, "Maçın başından sonuna kadar maça hakimdik. Skoru da bulduk. Daha da farklı skorla ayrılabilirdik. Kazanmak için maç öncesi planlarımızı yapmıştık. Bunu yaptığımız için çok mutluyuz" dedi.

Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, açıklamalarda bulundu. Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Yavaş, "Sivasspor karşılaşması bizim açımızdan çok önemliydi. Lige iyi başlangıç yapmıştık burada da devam ettirmek istedik. Şimdi alınan puanlar ilerleyen süreçte daha da değerli olacak. Önümüzde zorlu bir fikstür var. Ligin yeni takımıyız ilk 3 hafta bizim için hayal ettiğimiz gibi oldu. İyi başladık. Sivasspor da bugün gerçekten iyi mücadele etti. Maçın başından sonuna kadar maça hakimdik. Skoru da bulduk. Daha da farklı skorla ayrılabilirdik. Kazanmak için maç öncesi planlarımızı yapmıştık. Bunu yaptığımız için çok mutluyuz" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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