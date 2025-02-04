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Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: 'Kupada Bitmiş Bir Şey Yok'

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Eyüpspor, Konyaspor'a 3-1 mağlup olduğu Ziraat Türkiye Kupası C Grubu maçının ardından Teknik Sorumlu Kerem Yavaş, gruptan çıkma hedeflerinin devam ettiğini vurguladı. Yavaş, aldıkları sonuç nedeniyle üzüntü duyduklarını ifade etti fakat son maça umutla odaklandıklarını belirtti.

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Konyaspor'a mağlup oldukları maçın ardından, "Üzgünüz ama şu an kupada bitmiş bir şey yok. Biz gruptan çıkmak istiyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Eyüpspor, deplasmanda Konyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "Bugün buraya kupadaki ikinci maçımızı kazanıp grupta avantajlı duruma gelmek için hazırlanıp gelmiştik. Ancak bugün bunu başaramadık ve kupada gruplarda işimizi son maça bıraktık. Biraz zora soktuk diyebiliriz. Bugünkü maç özelinde maça istediğimiz gibi başlayamadık. İki takım adına da İlk devre özelinde dengeli bir oyundu diyebilirim. İki takım da bulduğu ve değerlendirmedi. Ancak ilk devrenin sonunda maalesef basit bir top kaybından sonra rakibimiz bir kontra atakta golü buldu ve bir sıfır mağlup olarak devreye girdik. İkinci devreye çıktığımızda bize hiç yakışmayan rakip taç atarken bir konsantrasyon eksikliğinden dolayı yediğimiz golle 2-0 mağlup duruma düştük. Bu ikinci golden sonra tamamen bizim istediğimiz oyunu sergiledik. Burada pozisyonlar da yakaladık. Maçı da lehimize çevirebilecek pozisyonlar da yakaladık ama değerlendiremedik. Tabii bu tip maçlarda biliyorsunuz son dakikalarda daha çok risk aldıktan sonra rakibin kontra ataklarını oluyor. Son dakika atılan golle de 3-1 mağlup olduk. Üzgünüz ama şu an kupada bitmiş bir şey yok. Biz gruptan çıkmak istiyoruz. Son maçta Başakşehir'e karşı kolay olmasa da hem kazanıp hem de diğer maçların sonuçlarını bekledikten sonra tekrardan devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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