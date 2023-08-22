Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: Kocaeli gibi bizim de Süper Lig hedefimiz var

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Kocaelispor maçının ardından yaptığı açıklamada, Kocaeli'nin kendileri için ciddi bir rakip olduklarını söyleyerek 'Kocaeli gibi bizim de Süper Lig hedefimiz var' dedi.

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Kocaelispor maçının ardından yaptığı açıklamada, Kocaeli'nin kendileri için ciddi bir rakip olduklarını söyleyerek "Kocaeli gibi bizim de Süper Lig hedefimiz var"dedi.

Trendyol 1. Lig'in 2. hafta mücadelesinde Eyüpspor, evinde karşılaştığı Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Uyum sürecinin devam ettiğini ve gelişmeye devam edeceklerini aktaran Yavaş "Kocaeli bizim için ciddi rakipti. Kocaeli gibi bizim de Süper Lig hedefimiz var. İyi sınav olacaktı, sınavı geçtik diyebiliriz. Oyunun büyük bölümünde istediğimiz oyunu oynadık tabi dalgalanmalar vardı ama bunları bekliyorduk. Sezon başı biz de yenilenen bir takımız. Uyum süreci var. Gelişeceğimizi düşünüyorum. Dominant bir oyunla hedefimize doğru ilerleyeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL