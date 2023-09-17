Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: İyi yoldayız bulunduğumuz durumdan mutluyuz

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, 3-1 kazandıkları Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "İyi yoldayız bulunduğumuz durumdan mutluyuz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi. Maçın ardından Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarında bulundu. Müsabakanın lige iyi başlayan iki takımın karşılaşması olduğunu belirten Yavaş, "Dört maçta dört galibiyet biz aldık üç galibiyet 10 puanla da karşımızda bir Gençlerbirliği takımı vardı. Öncelikle Gençlerbirliği'ni tebrik etmek istiyorum. Gerçekten kazandıkları bu puanların tesadüf olmadığını gösterdiler. Oyuna erken bir golle başladık. İki takım için de oyun daha oturmamıştı. Bu golün sonrasında iyi toparlandığımızı düşünüyorum, özellikle ilk devre. Bu da bize bir tecrübe oldu çünkü ilk defa geriye düştük. Bu tecrübeyi ilk defa yaşadık takım olarak. Maçın pozitif tarafı bu geri dönüşten sonra toparlanıp maçı kazanmak oldu. Oyunun genelinde aslında istediğimiz oyunu oynadık diyemem. Oyunumuzda biraz dalgalanmalar oldu, oyun ritmimizde, özellikle hücumda çok kolay top kayıpları yaptık. Bu da Gençlerbirliği gibi bir takımın fırsat kollayacağı anlardı. Burada biraz sıkıntılar yaşadık. Bu ritim bozukluğunu doğal görüyorum. Çünkü milli takım arası vardı iki hafta maç oynayamadık. Bizim oyunumuz süreç isteyen bir oyun. Zaman isteyecektir gelişmesi oturması en nihayetinde mükemmelleşmesini bekliyoruz. İyi yoldayız, bulunduğumuz durumdan mutluyuz. Zor bir maçtı bizim için, zor bir deplasmandı. Gençlerbirliği kulübü bugün bizi bugün kendi sahasında yenseydi puan farkı ile lider oluyordu. 5. haftada olsa sonuç olarak liderlik maçıydı. Bu sebeplerden dolayı kazandığımız için mutluyuz diyebilirim" diye konuştu. - ANKARA