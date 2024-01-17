Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: Hedefimiz Süper Lig'e yükselmek

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Beşiktaş'a 4-0 mağlup olan Eyüpspor'da Teknik Sorumlu Kerem Yavaş, ana hedeflerinin sezon sonunda Süper Lig'e yükselmek olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Eyüpspor, deplasmanda Beşiktaş'a 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "Bir hedefimiz var. Trendyol 1. Lig'de şampiyon olup, Süper Lig'e yükselmek. Hedefimize hazır olup olmadığımızı görmek için güzle bir fırsattı. Beşiktaş ligde ana hedeften sapınca kupada devam etmek istiyordu. Bizim hedefimiz ligi kazanmaktı. Bu doğrultuda oyun başladı. İlk devre savunmada genel olarak kötü olmadığımızı düşünüyoruz. Ancak basit hatalardan dolayı 2-0 geriye düştük. Asıl maçı kaybettiğimiz nokta kendi hücumumuzdu. İkinci devre biraz daha agresif başladık fakat yine duran toptan yediğimiz gol sonrası maç bizim adımıza uzaklaştı. Bizim için önemli olan 3 gün sonra Kocaeli deplasmanımız var. Buradan dersler çıkarıp, oraya konsantre olmak istiyoruz. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL