Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: Hedefimiz Süper Lig'e yükselmek

- Kerem Yavaş: "Hedefimiz Süper Lig'e yükselmek ancak bunun da kolay olmadığını biliyoruz"

ÇORUM - Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Çorum FK galibiyetinin ardından, "Hedefimiz Süper Lig'e yükselmek ancak bunun da kolay olmadığını biliyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Ahlatcı Çorum FK'yı 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Teknik Sorumlu Kerem Yavaş, Çorumspor'u tebrik ederek, rakiplerinin maç boyunca çok ciddi bir efor sarf ettiğini söyledi.

Rakiplerinin kendilerini zorladığını anlatan Yavaş, "Bugüne kadar oynadıkları oyun gösterdikleri performansa bugünkü maçın çok zor olacağını bize gösterdi. Sonuç olarak çok zor bir maç oldu. Ama bizim hedefimiz Süper lig'e yükselmek ancak bunun da kolay olmadığını biliyoruz. Bu tip zorlu deplasmanlardan galip ayrılmak bizim için sevindirici. Maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Bu skora da yansıdı. Yalnız 3-0'lık skorun ardından ilk devre gerçekten oyunda düşüş dalgalanma, rakibin baskısına cevap verememe ve en önemlisi çok basit top kayıplarıyla rakip sahaya geçemedik. Çok büyük baskı yedik. Bunun sonucunda da bir tane gol gördük kalemizde. Maçın ikinci yarısı bizim için daha dengeliydi. İki takım da dengeli oynadı. Skor dezavantajı olduğu için Çorumspor üstümüze geldi ama bariz hatalar yapmadan bunu da geçiştirdik. Kazandığımız için mutluyuz, Çorumspor'a da başarılar diliyoruz" diye konuştu.