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Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: Göztepe'nin zor bir deplasman olduğunu biliyorduk

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Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Göztepe'ye 5-1 mağlup oldukları maçın ardından, Göztepe'nin zor bir deplasman olduğunu bildiklerini söyledi. Yavaş, takımının kötü bir ikinci devre oynadığını ve bu devreden dersler çıkarmaları gerektiğini belirtti.

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Göztepe yenilgisinin ardından, "Göztepe'nin zor bir deplasman olacağını biliyorduk. Bunu bilerek buraya geldik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Eyüpspor, konuk olduğu Göztepe'ye 5-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "Göztepe takımı ligin en az gol yiyen takımı. Hem blok savunmasında çok organizeler hem de rakip sahada agresif önde baskılar uyguluyorlar. İlk 15 dakika maça çok iyi başlangıç yapan bir Göztepe vardı. Aksine çok olumsuz bir performans sergileyen bir Eyüpspor vardı. Sonrasında maça ortak olduk. Hatta oyun bizim istediğimiz gibi oldu. İlk yarıda fırsatlar bulduk ve bir tanesini de gole çevirdik. Sonrasında kötü bir ikinci devre oynadık. Bu ikinci devre belki de bu sezon oynadığımız en kötü devre diyebilirim. İlerleyen süreçte bu ikinci devreden dersler çıkartmamız lazım. Takım olarak hem savunmada hem hücumda bugüne kadar iyi oynayan bir takımdık. Futbol birebir oynanan temaslı bir oyun. Göztepe bunu bizden bugün daha iyi gerçekleştirdi ve sonuç olarak maçı kazandı. Şimdi önümüzde üç dört gün sonra hemen bir Erzurum karşılaşması var. Evimizde oynayacağımız bu maçı kazanarak devre arasına girmek istiyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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