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Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: 'Ekonomik Oynayarak Kazandık'

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: 'Ekonomik Oynayarak Kazandık'
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sipay Bodrum FK'yi 1-0 mağlup eden eyüpspor'un teknik sorumlus Kerem Yavaş, ekonomik bir oyun sergileyerek maçı kazandıklarını ve takımın hedefleri doğrultusunda iyi bir performans gösterdiklerini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 1-0 mağlup eden ikas Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, "ekonomik" oynayarak maçı kazanmayı bildiklerini söyledi.

Yavaş, Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bodrum'a geldiklerinde ligin 5'inci sırasında olduklarını hatırlatan Yavaş, kazanmaları halinde bir basamak yükselip 4'üncü sıraya yükseleceklerini bildiklerini söyledi.

Yavaş, bugüne kadar iyi giden süreci devam ettirebilecekleri bir karşılaşma olduğunu belirterek, "Bodrumspor ile son 2 sezondur karşılıklı olarak gerçekten birbirimizi geliştirdiğimize inandığımız bir mücadele içerisindeyiz. İki takım da tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele etmeye başladı. Karşılıklı rekabettin çok değerli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Sezon başından beri talihsiz sakatlıklar yaşadıklarını ifade eden Yavaş, transfer döneminin de başladığına dikkati çekti.

Çıkış yapan oyuncularla büyük takımların ilgilendiğini aktaran Yavaş, şöyle konuştu:

"Bunun doğrultusunda 1,5 senedir bizimle iyi işler yapan Ahmet Kutucu, Galatasaray ile birinci ligde gol kralımız ve bize bu sene de büyük katkılar sağlayan Bruno ise Iğdırspor ile anlaştı. Samu Saiz şu an transfer sürecinde. O da aramızdan ayrıldı. Thiam'ın sarı kart cezası olmasından dolayı eksikle geldik. Merkez santrafor olarak elimizde oyuncu yoktu. Biz de Emre Akbaba'yı kullanmayı düşündük. Emre ile konuştuğumuzda burada oynayabileceğini bize söyledi."

Yavaş, hedefleri doğrultusunda Bodrum'a kazanmaya geldiklerini ve maça iyi başladıklarını kaydetti.

Golü bulduktan sonra Bodrumspor'un reaksiyon verdiğini belirten Yavaş, "Yine oyun kontrolü bizim elimizdeydi. İkinci devre ise hücumdan biraz memnun değiliz, savunmada iyiydik. Ekonomik oynayarak maçı kazanmayı bildik" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Spor
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