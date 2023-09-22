Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: Basının ilgisi oyuncularımızın üzerinde baskı oluşturdu

- Kerem Yavaş: "Basının takımımıza olan ilgisi, oyuncularımızın üzerinde baskı oluşturdu"

İSTANBUL - Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, bugün kötü oynamadıklarını ama en iyi oyunlarının bu olmadığını söyleyerek, "Basının takımımıza olan ilgisi, oyuncularımızın üzerinde baskı oluşturdu" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "Maçtan önce de söylemiştik; Ümraniyespor'un bulunduğu lig sıralaması ve şu ana kadar topladıkları puan, takımın özünü yansıtmıyor. İyi ve tecrübeli bir takımla karşılaştık. Her şeyden önce Süper Lig tecrübesi olan bir ekip. Yeni teknik direktör değişikliğine gittiler. Haliyle ligde galip gelerek çıkış arıyorlar. Bizimle oynadıkları bu maç da onlar için iyi bir fırsattı. Öte yandan yakaladığımız galibiyet serisi ve basının takımımıza olan ilgisi de oyuncularımızın üzerinde baskı oluşturdu. Bu durum bugünkü maçın ilk dakikalarına yansıdı. Bugün kötü oynamadık ama en iyi oyunumuz bu değildi. Şampiyon olmak isteyen takımlar, böyle maçları da kazanmak zorunda. Biz de bugün galip gelerek şampiyonluğu ne kadar istediğimizi gösterdik. Haftaya Sakaryaspor ile oynayacağız. İyi oyunumuzu devam ettirerek galibiyet serimize devam etmek istiyoruz" diye konuştu.