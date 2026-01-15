Haberler

Atila Gerin: "Galibiyet bize moral oldu"

Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Iğdır FK'yi 2-1 mağlup ederek moral buldu. Teknik Direktör Atila Gerin, takımda yaşanan değişikliklere rağmen galibiyetin önemli olduğunu ifade etti.

Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, Iğdır FK galibiyetinin kendileri için moral olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Eyüpspor, Pendik Stadyumu'nda ağırladığı Iğdır FK'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, açıklamalarda bulundu. Takımdan birçok oyuncunun ayrıldığını aktaran Gerin, "Yeni bir toplama takım görünümündeyiz. Kalan ve gelen oyuncularla hazırlanmaya çalışıyoruz. Bir oyun felsefemiz oluşacak. Onun ilk belirtilerini bu maçta sahaya yansıttık. 3 puan da moral oldu. Bunun önümüzdeki süreçte bize faydası olacak. Birkaç takviye olacak. Zor süreçte kupa maçında iyi oyunla aldığımız galibiyet bize moral oldu" diye konuştu. - İSTANBUL

