Atila Gerin: "Oyuncularım son 3 maçta 0 puanı hak etmedi"

Güncelleme:
Eyüpspor'un teknik direktörü Atila Gerin, Trabzonspor'a 1-0 kaybettikleri maç sonrası yaptığı açıklamada, son 3 maçta puan almayı hak etmediklerini ve küme düşmeme mücadelesine devam edeceklerini belirtti.

Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, oynadıkları oyundan dolayı son 3 maçta 0 puanı hak etmediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor evinde oynadığı Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, bordo-mavililerin en iştahlı zamanında geldiğini söyleyerek, "Şampiyonlar Ligi'nin içinde, şampiyonluğun da biraz içinde. Çok iştahlı olacağını biliyordum. Çok büyük ve kaliteli takım. Biz maça iyi hazırlandık. Savunma planımız ciddi şekilde işledi. Duran toplarda pozisyon verdik. Fiziksel olarak en iyi takımlardan biri. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Yere yatmadıkları için de tebrik ediyorum. Bize çok puan lazım. Küme düşmeme mücadelesi veriyoruz. Genç oyuncularımızı geliştirerek oynamaya çalışıyoruz. Oyuncularım son 3 maçta 0 puanı hak etmedi. 1 puan alabilseydik çok iyi olacaktı. Milli arada eksiklerimizi kaparak puan ve puanlar alarak kümede kalma mücadelesi vereceğiz. Çok genç oyuncularımız var. Bir yere kadar getiriyoruz, bir yerden sonra tıkanıyoruz. TFF 1. Lig'de 3-4 şampiyonluk yaşayan bir hocayım. Ligin gerçeklerini çok iyi bilen biriyim. Şimdiye kadar oyunu çirkinleştirmedik. Gol yemezsek attığımızda kazanacak maçlarımız olacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
