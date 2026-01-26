Haberler

Atila Gerin: Beşiktaş gibi büyük bir takımdan aldığımız 1 puan iyi bir puan

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İKAS Eyüpspor, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Teknik Direktör Atila Gerin, alınan 1 puanın önemli olduğunu belirtti. Düşme mücadelesinde özgüven sağladıklarını dile getiren Gerin, genç bir takımla mücadele ettiklerini ve ligde kalıcı olmak için çalışacaklarını vurguladı.

İKAS Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, "Öncelikle Beşiktaş gibi büyük bir takımdan aldığımız 1 puan iyi bir puan. Düşme mücadelesinde geçen hafta da son saniyelerde 2 puan vermiştik. Maçın gidip geldiği anlar oldu" dedi.

İkas Eyüpspor, Süper Lig'in 19'uncu hafta maçında konuk ettiği Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin açıklamalarda bulundu. Atila Gerin, "Öncelikle Beşiktaş gibi büyük bir takımdan aldığımız 1 puan iyi bir puan. Düşme mücadelesinde geçen hafta da son saniyelerde 2 puan vermiştik. Maçın gidip geldiği anlar oldu. 1 puan iyi diyebilirim. Beşiktaş geçişleri iyi yapan takım. Buna çalıştık. Beşiktaş karşısında blok durması için çalıştık. Bunun yanında genç bir takımla oynuyoruz. Bir an önce lige adapte olması lazım takımın. Bu puanlar onlara özgüven sağlıyor. Hepsine teşekkür ederim. Bu mücadeleyle küme düşme mücadelesinde düşmemeye çalışacağız. Taraftar bu çocuklara destek verdi. Ligde kalıcı olmak için mücadele edeceğiz. 1'er puan daha sonra da 3'er puanla başaracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Suriye'de devrim niteliğinde 'Kürtçe' eğitim kararı

Komşuda devrim gibi "Kürtçe" kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Milli yıldızımızı üzdü! N'Golo Kante'nin şov yaptığı maçta 3 puan Al Ittihad'ın

Yok artık Kante! Milli yıldızımızı tek başına üzdü
Antalya'da durdurulan araçtan 45 adet ruhsatsız tabanca çıktı

Bagajı açan polisler şok geçirdi! İçinden onlarcası çıktı
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
Transfer iptal oldu! Fenerbahçe'ye göndermiyorlar

Transfer iptal oldu! Fenerbahçe'ye göndermiyorlar
Sadettin Saran'dan taraftarları heyecanlandıran mesaj

Sadettin Saran'dan taraftarı heyecanlandıran mesaj